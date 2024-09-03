زيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء السليمانية، يوم الثلاثاء، عن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية خلال هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم دائرة توزيع كهرباء السليمانية، سيروان محمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض درجات الحرارة أدى إلى تقليل الطلب على الكهرباء، وكلما انخفض الطلب على الكهرباء الوطنية، سيتم زيادة ساعات تزويدها للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع زيادة هذه الساعات ابتداء من منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري لتصل إلى ساعات تجهيز أكثر".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين توزيع الكهرباء الوطنية، تزامنًا مع انخفاض الاحتياج للطاقة الكهربائية مع نهاية فصل الصيف.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان أوميد أحمد، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "ساعات تزويد الكهرباء الوطنية للمواطنين ستشهد زيادة خلال هذا الشهر".

وأوضح أحمد أن "سبب الزيادة هو انخفاض الطلب على الكهرباء، مما يتيح للوزارة توفير المزيد من ساعات التزويد للمواطنين".

وأشار إلى أن "ساعات التزويد التي كانت تبلغ 11.5 ساعة شهريًا في شهر آب/أغسطس، ستزيد الآن إلى ما بين 12 و13 ساعة شهريًا، مع إمكانية زيادة إضافية خلال هذا الشهر".

وأضاف أحمد أن "إنتاج الكهرباء في محطات توليد الطاقة في إقليم كردستان يتراوح حاليًا بين 3500 و3700 ميغاواط، مما يسهم في تحسين التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".