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زيادة حجم التبادل التجاري في برويزخان بين إقليم كوردستان وإيران بنسبة 50%

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T09:58:27+0000
زيادة حجم التبادل التجاري في برويزخان بين إقليم كوردستان وإيران بنسبة 50%

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بتضاعف حركة التجارة في منفذ برويزخان الحدودي بين إقليم كوردستان وإيران، بعد رفع الرسوم عن الكثير من السلع المستوردة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الآن حركة التجارة في حدود منفذ برويزخان الحدودي زادت بنسبة 50٪، ومن المحتمل أن تصل النسبة إلى 80٪ إذا ما سمح لعدد أكبر من الشاحنات الدخول عبر المنفذ".

وأضاف المصدر، أن "حركة التجارة في حدود برويزخان زادت من 150 إلى 300 شحنة يومياً"، لافتاً إلى أن "قرار رفع الرسوم قرار مفيد وهناك بضائع تم تخفيض رسومها الجمركية بنسبة 60 في المئة، إلا أن هذا القرار مؤقت".

وفي 25 حزيران / يونيو، خفض وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الرسوم الجمركية على 171 سلعة، بعد أن تدفق العديد من التجار إلى المنافذ الحدودية خارج الإقليم بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

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