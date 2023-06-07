زيادة "جنونية" ببدلات إيجار محال موسيقية تهدد الحركة الفنية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ طالب فنانون وأصحاب محال الآلات الموسيقية في سوق "مجيد بك" بالسليمانية، مساء اليوم الأربعاء، بتدخل السلطة القضائية بعد قيام مالك السوق برفع بدلات الإيجار بأضعاف مضاعفة.

وقال الفنان جلال گولي، وهو صاحب محل لبيع وتأجير الأدوات الموسيقية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قرابة 50 صاحب محل في سوق مجيد بك، فوجئوا بالزيادة المبالغ بها وغير القانونية في إيجارات المحال من قبل مالك السوق".

وبين ان "القانون يتيح زيادة الايجار بنسبة لا تتجاوز 30% وعند الضرورة، لكن ليس زيادة بشكل جنوني، فمثلاً كان ايجار المحل 20 الف دينار شهرياً والان يفرض صاحب الملك ايجاراً 200 الف، والمحل الذي كان بـ180 الف دينار أصبح الان بمليون دينار".

وطالب جلال القضاء "بإنصافهم وفقا لقوانين حماية المستأجر كون حركة السوق ليست على ما يرام ولا يتمكن أصحاب المحال من دفع إيجارات عالية".

بدوره بين عضو مجلس السوق، الفنان الكوردي جَزه ساز، خلال المؤتمر الصحفي ان "مالكو السوق قاموا بزيادة الإيجارات بنسبة تتجاوز 300% وهذه الزيادة تعتبر كبيرة جدا خصوصا خلال هذا الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد الاقليم من تراجع حاد".

واضاف "هذا السوق قدم الكثير من الخدمات الفنية للتراث والفن الكوردي من خلال احياء الفن الكوردي بدون اي دعم يذكر".

واشار ساز الى ان "اغلب المحال في هذا السوق تعاني من اهمال واضح وتحتاج إلى صيانة دورية وتلك الصيانة تقع على عاتق المستأجر دون أن يكترث صاحب الملك بأي شيء لصيانة تلك المحال".

وبين ان "أصحاب المحال ينوون القيام بوقفة احتجاجية والتظاهر اذا ما لم تكن الزيادة في الايجارات منصفة وقانونية وهم جاؤوا هنا في هذا المؤتمر الصحفي لاخبار الرأي العام والجهات المسؤولة بما يجري في هذا السوق".