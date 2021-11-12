زوجها يروي تفاصيل مأساة غرق الأربيلية "ديلان يوسف" ونجاة ابنتهما المريضة

شفق نيوز/ ديلان يوسف امرأة تبلغ من العمر 25 عاما من سكنة مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان كانت قد غرقت بعد أن ابتلع بحر "إيجه" في تركيا اليخت الذي كان يقلها مع زوجها وابنتها إضافة الى مجموعة من المهاجرين.

وحاول 12 مهاجراً بينهم أسرة ديلان أمس الخميس الإبحار من أزمير إلى إيطاليا، وفقا لمؤسسة "لوتكه" لشؤون اللاجئين العراقيين التي تواصلت مع زوج الضحية المدعو "هۆشـنگ أيوب".

وطالب زوج الضحية المؤسسة بإعادة جثامنها إلى إقليم كوردستان لتوارى الثرى لمثواها الأخير.

أيوب يبلغ من العمر 32 عاما وهو ايضا من سكنة مدينة أربيل يسرد تفاصيل الحادثة قائلا: في الساعة 2:30 من فجر أمس الخميس وقعت الحادثة.

ويضيف قائلا: في البداية، غادرنا أزمير على متن قارب في الساعة 02:00 فجر أمس، وكان معنا 12 شخصا، ونحن كلنا كورد من إيران، وسوريا، وإقليم كوردستان العراق من أجل الوصول إلى يخت قرب منطقة "ديدم"، غير أن القارب ابتعد بضعة أمتار عن الوجهة المقصودة بسبب أن المحرك كان أداؤه سيئا لينقلب في الحال، وفي هذه الاثناء كانت ابنتي في احضاني، وانا أُنادي لمرات عدة على زوجتي، مردفا بالقول: أنا وابنتي نجونا، إلا أنني علمت بعدها أن زوجتي قد غرقت في الماء.

ويتابع الزوج المثكول حديثه وقد خنقته العبرة قائلا: ارتبطت بديلان قبل خمسة أعوام، ورُزقنا بطفلة أسميناها (ليا) غير أنها للأسف تعاني من مرض (الثلاسيميا)، وان علاجها كان السبب في رحلينا، مشيرا إلى أنه كان قد طلب لعدة مرات من الحكومة منحهم تأشيرة دخول لكنها للأسف لم ترد على طلبهم، حسب أيوب.

هذا ومن المقرر أن يتم إرسال جثمان ديلان يوسف من تركيا إلى إقليم كردستان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اليوم الجمعة، من قبل ممثل المؤسسة في أنقرة "كورده يشار".