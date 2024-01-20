زوجة رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي تروي لحظة سقوط الصواريخ  الايرانية على منزلهم (فيديو)

شفق نيوز/ تحدثت زوجة رجل الأعمال الكوردي بيشرو دزيي، يوم السبت، حول اللحظات الأولى لقصف منزلهم في محافظة أربيل، بالصواريخ الايرانية، ليلة الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وظهرت في الفيديو وهي تتحدث بصعوبة، من داخل المستشفى، وممدة على سريرها وآثار الهجمة الصاروخية واضحة على وجهها من شظايا التفجير.

وأسفر الهجوم الذي استهدف منزل بيشرو دزيي، إلى مصرعه مع طفلته جينا، التي كان من المقرر أن تحتفل بعيد ميلادها الأول في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري.