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زوجان يلقيان حتفهما بحادث مروّع في أربيل (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T07:26:03+0000
زوجان يلقيان حتفهما بحادث مروّع في أربيل (صور)

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الثلاثاء بأن رجلاً وامرأةً، لقيا مصرعهما بحادث مروّع وقع على طريق داخل مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان، ان عجلة نوع "دوج جارجر" ارتطمت بصهريج لنقل المشتقات النفطية على الطريق 120 متراً في الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا ان الحادث نجم عنه مصرع سائق سيارة الـ"دوج الجارجر"، و زوجته اضافة الى وقوع اضرار مادية فادحة بالسيارة.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث وقع جراء السرعة الفائقة لسيارة الـ"الدوج" اذ كان معدل السرعة التي يقود بها السائق تتراوح بين 180 – 200 كلم في الساعة.

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