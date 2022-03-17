زوال الهجمات الإرهابية.. البيشمركة تشل تحركات داعش في اطراف كرميان

شفق نيوز/ افاد قائد عسكري في قوات البيشمركة يوم الخميس، بـ"شل" تحركات ونشاط داعش بنسبة أكثر 95% منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال قائد نائب قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "عمليات كانون الأول الماضي 2021 شلت تحركات ونشاط داعش في مناطق اطراف كفري والقرى والقصبات المحاذية لصلاح الدين وحققت نتائج أمنية كبيرة منعت عناصر ومفارز داعش من العودة واستعادة النشاط الإرهابي من جديد ولم تسجل أي هجمات إرهابية او حوادث أخرى منذ اكثر من ثلاث اشهر".

وأشار محمد؛ الى "انخفاض الهجمات الإرهابية في محاور البيشمركة الأول والثاني بنسبة 95% بفعل الكمائن والمفارز المتحركة وتعزيز القرى الساخنة بنقاط مرابطة جديد لرصد أي تحركات إرهابية".

ولفت الى "استمرار عمليات التمشيط المستمرة للقواطع التي تم تطهيرها من اوكار داعش بدءاً من جبال غره وصولا الى اطراف مناطق قوره شاي القريبة من محافظة صلاح الدين".

ونفذت قوات البيشمركة وبالتنسيق مع القوات الاتحادية في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي عمليات امنية شاملة لتطهير وتفتيش البؤر والفراغات الشاغرة أمنيا من مفارز وبؤر تنظيم داعش على خلفية التعرضات الليلية التي استهدفت ربايا ونقاط البيشمركة في القواطع والمناطق النائية.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول "داعش" في العراق.

وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.

وتشكلت الفراغات نتيجة التوترات التي حصلت بين الجيش والبيشمركة في أعقاب استفتاء الاستقلال في العام 2017، إذ تمتد بينهما ما يشبه الأرض الحرام، وفي بعض المناطق تكون بعمق بضعة كيلومترات وتعد ملاذا لتحرك مسلحي "داعش" دون وجود قوات رادعة لها.