"زها حديد وعلي الوردي ومظفر النواب" بمعرض فني في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض فنياً تضمن لوحات وأعمالاً نحتية لشخصيات عراقية بارزة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض من عمل الفنان عبد الحميد الزبيدي حيث شارك بعدة أعمال نحت ولوحات فنية.

وقال الفنان عبد الحميد الزبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يتضمن نحو 50 تمثالاً والعديد من اللوحات تعبر عن مواضيع مختلفة".

وأضاف "التماثيل المعروضة تجسد البعض منها شخصيات تعتبر من أعلام العراق مثل زها حديد، ومظفر النواب، وعلي الوردي وغيرهم".

وحول سبب اختياره مدينة أربيل لإقامة معرضه، أوضح الزبيدي "ذلك يعود إلى أن مدينة أربيل تمتلك من البيئة المناسبة ما يؤهلها لإقامة الأعمال الفنية ونتمنى أن يكون ذلك في بقية المحافظات أيضاً".