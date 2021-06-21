أزمة محروقات تعصف بمناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ تشهد مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ازمة المحروقات (مازوت - بنزين - غاز) إلى جانب فقدان الخدمات من الكهرباء والمياه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في الآونة الأخيرة في اغلب المدن حيث تتشكل طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود للحصول على احتياجاتها من الوقود.

وقال شيرزاد خلف مواطن من مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز؛ إن "جميع حقول النفط والغاز والخيرات في منطقتنا (رميلان - قره جوخ - سويدية.. وغيرها) في الخدمة، نحن أبناء المنطقة ونعرف ذلك، فلماذا كل هذه الازمة على المحروقات".

وأضاف خلف؛ أن "النفط الخام يخرج من منطقتنا ويذهب إلى إقليم كوردستان عبر معبر الوليد، ويذهب جزء آخر من النفط إلى مناطق النظام السوري عبر شركة القاطرجي، نحن الشعب أولى بخيرات البلد، فأين الإدارة الذاتية من هذا الفساد".

من جانبه؛ بيّن محمد ابو ازاد مدير محطة السيد للمحروقات، أن "الطلب المتزايد على مادة المازوت الممتاز، يسبب أزمة محروقات في محطتنا، فالكمية التي نستلمها من شركة سادكوب لا تغطي حاجة المواطنين".

وأضاف أبو آزاد؛ انه "توجد 4 محطات الوقود في ديرك، ثلاث منها تستورد مازوت الاسود ذو جودة سيئة من حراقات المدنيين في المنطقة غير صالحة للسيارات، وان محطتنا هي الوحيدة التي تستلم المازوت الممتاز، والكمية المخصصة لنا يقارب 100 ألف لتر بالشهر على ثلاثة دفعات، فكيف لمئة ألف تغطية حاجة المواطنين".

بدوره؛ قال بنكين عمر مدير دائرة المحروقات في مدينة ديرك لوكالة شفق نيوز؛ إن "دائرته المحروقات تسعى جاهدة في تأمين وتوفير محروقات المواطنين ، ونحاول قدر الامكان استيراد المازوت ذو نوعية ممتازة وزيادة مخصصات ديرك".

وأضاف عمر؛ أن "محطات الوقود في ديرك باستثناء محطة السيد، لاتستورد المازوت الممتاز ، فقط تستورد مازوت الأسود الخاص بالحراقات، مما تشكل ازمة وازدياد الطلب على مازوت الممتاز، ونسعى إلى تحسين جودة مازوت الحراقات بالتنسيق مع اصحابها، لتخفيف الطلب على مازوت الممتاز، وتوزيع بطاقات التعبئة على السائقين ، لكل سائق 200 لتر في الشهر، إضافة إلى توزيعها على المواطنين لاستخدامها في المدافئ في الشتاء".

وأكد عمر أنه "تم توزيع 4 مليون لتر من مازوت التدفئة على المواطنين على دفعتين ، ويتم تحضير الجداول والبطاقات لتوزيعها على المواطنين لكل عائلة 440 لتراً، فثلاث محطات التصفية في الخدمة، مصفاة الطفلة والسويدية ورودكو خاصة بالمازوت الممتاز، إضافة إلى حراقات المدنيين".

ويتراوح سعر اللتر الواحد من مادة البنزين ما بين الـ200 ليرة إلى 2000 ليرة سورية بحسب جودة المادة، وسعر لتر المازوت الممتاز في محطات الوقود 150 ليرة سورية، والاسود سيء الجودة 75 ليرة سورية.

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفع أسعار المحروقات بتاريخ 17 أيار الماضي ، وتراجعت عن قرارها بعد يومين من صدوره بسبب احتجاجات ومظاهرات شهدتها أغلب المدن مطالبة بإلغاء القرار والتراجع عنه.