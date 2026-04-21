أزمة لاهور تتفاعل.. كاك حمه يطالب بافل بإيجاد مخرج "مناسب للعائلة"

شفق نيوز- السليمانية

دعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود (كاك حمه)، يوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، إلى إيجاد حل مناسب لملف لاهور شيخ جنكي، بما يسهم في إنهاء الأزمة القائمة، معتبراً أن القضية "ذات طابع عائلي".

وقال محمود في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تابع خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام تصريحاً لشقيقة لاهور شيخ جنكي، تحدث فيه عن امتناعه مع شقيقه عن تناول الطعام، مطالباً بافل طالباني بـ"العمل على إيجاد معالجة مناسبة لهذا الملف".

وأشار إلى أن "تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكذلك نهج الرئيس الراحل جلال طالباني، كان قائماً على حرية التعبير"، مردفاً بالقول: "سبق وأن طرحت هذا الطلب خلال زيارة رئيس الاتحاد ووفده إلى الحزب الاشتراكي".

وجدد محمود، دعوته للاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء هذه القضية، معرباً عن أمله في "الحفاظ على التاريخ السياسي للحزب".

وتابع: "المشكلة عائلية بالأساس، ونحن نتفهم موقف رئيس الاتحاد"، داعياً في الوقت ذاته لاهور شيخ جنكي إلى "الاهتمام بصحته والعمل على حل الخلافات بهدوء".

وكان لاهور شيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب، قد أعلن يوم الأحد الماضي أنه محتجز منذ ثمانية أشهر بعيداً عن أي سياق قانوني أو مؤسساتي، مشيراً إلى عدم السماح بإحالة ملفه إلى محكمة التمييز.

وعلى إثر ذلك، قرر لاهور مع شقيقه بولاد، بدء إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني"، ومنع النظر في قضيته أمام القضاء المختص.