أزمة "كهرباء وماء" تجتاح مناطق شمال وشرق سوريا.. صور

شفق نيوز/ يعاني المواطنون في اغلب مناطق شمال وشرق سوريا من مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه المستمرين .

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إن جميع مناطق الإدارة الذاتية تشهد تدهوراً في جميع الخدمات بدءاً من ازمة الكهرباء والمياه حتى أزمة المحروقات وخدمات البلديات .

فمدينة ديرك التي تشتهر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وامتلاكها جميع الثروات الباطنية تفتقر الآن إلى أبسط الخدمات، والمواطنون يعللون ذلك بإهمال وشلل في مؤسسات الإدارة الذاتية الخدمية.

وتشهد مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا، سخطاً واستياءً شعبياً من استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في ظل موجة الحرارة التي تعاني منها المنطقة.

وقال مراد عمر مواطن من مدينة ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز، "نحن في عام 2021، إنه لشيء مخجل ومحزن أن تفتقد مدينة ديرك إلى الكهرباء والمياه ".

وأضاف عمر، لدينا في المنطقة محطات الغاز والنفط، وكهرباء مدينة ديرك تأتي من عنفات الغاز (مجموعات توليد الكهرباء) بمحطة قرية السويدية، وكل يوم يبررون بعطل في العنفات، مبيناً أنه في ايام النظام السوري كانت هناك 5 مجموعات لتوليد الكهرباء (العنفات) وتغذي المنطقة بأكملها دون اي انقطاع ، أما الأن فلدينا هناك أكثر من عشر عنفات، متسائلاً "لماذا كل هذه الأكاذيب".

من جانبه قال أنس علي مواطن أخر من ديرك لوكالة شفق نيوز، "منذ اكثر من عشرة ايام ونحن نفتقد مياه الشرب، كل يومين نتوجه إلى دائرة المياه للحصول على صهاريج المياه، نواجه هذه المشلكة خلال فصل الصيف من كل عام ولم يتم حلها إلى يومنا هذا ".

وأضاف علي "خلال 24ساعة نجد خمس او ساعات كهرباء فقط ، والمياه لا تأتي ابداً ، والمصيبة الكبرى هي ان اصحاب مولدات الكهرباء ايضاً يقطعون الكهرباء عنا بحجة اعطال في مولداتهم"، وتابع قائلاً "مصائبنا تأتي جمعاء ".

بدوره أرجع، محمد أمين طاهر رئيس مديرية المياه في مدينة ديرك سبب أزمة المياه في المدينة إلى "ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر للكهرباء".

من جانبه علل فرمز حمو مدير مؤسسة الكهرباء في ديرك، تقليل ساعات تزويد الكهرباء لمدينة ديرك، إلى منح مخصصات مدينة ديرك لمدن أخرى هي "جل آغا ، تربسبيه ، قامشلي ".

يذكر إن لمدينة ديرك محطة توليد الطاقة الكهربائية في السويدية بجوار حقل رميلان النفطي ،وهي إحدى المحطات المسؤولة عن تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية ، ولديها عشر مجموعات توليد ، 7 بقسم ، 3 بقسم آخر واستطاعتهاالانتاجية 1600ميغا وات خلال 24ساعة ولا تأتي لمدينة ديرك سوى 80ميغا وات فقط .

كما إنه يوجد 24بئر مياه ارتوازي في مدينة ديرك ولا يوجد عليها سوى ثمانية مولدات فقط لتشغيلها في فترة انقطاع الكهرباء .