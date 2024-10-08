أزمة رواتب تطال متقاعدي "قوات 70" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ يواجه المتقاعدون من قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني مشكلة في استلام رواتبهم، رغم بدء صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الأخرى وفقاً لجدول وزارة المالية الكوردستانية.

وعلى الرغم من أن توزيع رواتب المتقاعدين بدأ يوم الجمعة الماضي، فإن مشكلة تقنية حالت دون وصول الرواتب إلى قوات 70.

وذكر عدد من متقاعدي قوات 70 في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، وأُبلغوا بأن الأموال غير متوفرة في الوقت الراهن، مع احتمال صرفها خلال الأسبوع المقبل.

من جانبه، أكد مصدر في قوات 70 لمراسل وكالة شفق نيوز أن وزارة المالية الاتحادية لم تسلم ولم تصادق على قوائم الرواتب الخاصة بهم حتى الآن، مما أدى إلى تأخر صرف مستحقاتهم.

و قوات 70 هي أحد الأجنحة العسكرية للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قوات البيشمركة، ويواجه متقاعدو هذه القوات أزمات متكررة في استلام رواتبهم، وذلك ضمن إطار أزمة مالية أوسع تشمل العديد من القطاعات في إقليم كوردستان، نتيجة الخلافات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن توزيع الموارد المالية، بما في ذلك عائدات النفط.