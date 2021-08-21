أزمة "خبز" تلوح في كوردستان.. صور

شفق نيوز/ تسبب ارتفاع سعر الطحين بمقدار 50% الى تقليل عدد الارغفة من 8 الى 6 بسعر 1000 دينار في مخابز مدينة السليمانية، ليلوح في الافق ازمة "خبز" تنعكس نتائجها على المواطن .

وقال "صالح حمه رش" صاحب محل بيع الطحين في اسواق السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن سعر الطن من الطحين التركي والايراني والروسي ارتفع 50 دولاراً بسبب ارتفاع سعر بورصة القمح العالمية، وكذلك الرسوم الجمركية التي ازدادت ايضاً في الجمارك, مبيناً "كنا نشتري الطن الواحد من الطحين التركي 430 دولاراً وارتفع الآن الى 500 دولار".

وأوضح أن "الطحين المحلي ليس جيداً في اعداد الخبز وغير مرغوب فيه ولا يطحن جيداً في المطاحن, لذلك نضطر للاعتماد على التجاري والمستورد."

وأشار إلى أن "سعر الطحين المحلي درجة أولى، والذي يصنع في ديالى وكركوك ارتفع أيضاً من 22 الف دينار للكيس الواحد الى 30 الف دينار", مطالب الحكومة "بدعم الطحين المحلي في الاقليم عبر انشاء مطاحن جديدة ومدعومة من وزارة التجارة ."

من جانبه قال "نوزاد امين" وهو صاحب مخبز آخر، لوكالة شفق نيوز، "اضطررنا الى رفع اسعار الخبز بسبب ارتفاع اسعار الطحين التجاري من 8 ارغفة الى 6 ارغفة بألف دينار"، مبيناً أن اصحاب المخابز طالبوا اكثر من مرة وأبلغوا الحكومة المحلية بالوضع لكن دون فائدة أو حلول".

وأضاف "نحن لا نريد الضغط على المواطن، لأنه يعاني أساساً من ضائقة اقتصادية, لكن ماذا نعمل لا حيلة لدينا تحت الصمت الحكومي."

بدوره، قال "كاوه أزاد"، احد المواطنين وهو متعض من ارتفاع اسعار الخبز، "لا أعرف ماذا أقول.. وصل الحال إلى ارتفاع اسعار الخبز الذي يعتبر المتنفس الوحيد للفقراء"، مضيفاً لوكالة شفق نيوز، أن "المواطن دائماً ما يدفع ضريبة الفشل لدى الحكومات ونحن ضحية هذا الفشل ."

وكانت قائممقائية اربيل عاصمة اقليم كوردستان، قد اغلقت أمس الجمعة فرنين لصناعة الخبز ما يسمى محلياً بـ"الصمون" بعد خفض اعداد الاقراص من 10 إلى 8.

وحمل ارتفاع أسعار القمح عالمياً أنباء سيئة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد على الخبز المصنوع من القمح في غذائها اليومي، وذلك مع انكماش إمدادات القمح العالمية بسبب التغيرات المناخية القاسية التي تعصف بإنتاج ثلاثة من أكبر مصدري القمح في العالم، الأمر الذي يعني ببساطة أن أسعار الخبز على وشك الارتفاع عالمياً.