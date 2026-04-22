أزمة حادة تضرب سياحة دهوك.. إغلاق 95% من الفنادق

أكد رئيس جمعية المطاعم والفنادق في دهوك إحسان عيسى، اليوم الأربعاء، أن قطاع السياحة في المحافظة يواجه "أزمة حادة" منذ عامين، نتيجة عوامل متراكمة أدت إلى إغلاق معظم الفنادق والموتيلات وتوقف النشاط السياحي بشكل شبه كامل.

وقال عيسى، لوكالة شفق نيوز، إن الأزمة بدأت مع انتشار ظاهرة تأجير المزارع للسياح، ما أثر بشكل مباشر على عمل الفنادق والمصايف، وكذلك على الحركة الاقتصادية في أسواق دهوك، حيث لم تعد الأموال تدخل إلى السوق المحلي كما في السابق.

وأضاف أن التأثير تضاعف خلال عام 2026 مع اندلاع الحرب بين إيران وأميركا، ما تسبب بإغلاق نحو 95 بالمئة من الفنادق.

وأشار إلى أن هذا الوضع انعكس بشكل كبير على العاملين في القطاع السياحي، الذين يقدر عددهم بنحو 13 ألف عامل، إذ فقدوا مصادر رزقهم وعادوا إلى منازلهم بعد توقف العمل بالكامل.

وبيّن عيسى أن الخسائر الاقتصادية كبيرة جداً، مشيراً إلى أن نحو أربعة مليارات دينار عراقي شهرياً لم تعد تدخل إلى سوق دهوك نتيجة توقف النشاط السياحي.

ولفت إلى أن أسباب التراجع لا تقتصر على الحرب فقط، بل تشمل أيضاً فصل الشتاء وتأثير تأجير المزارع، الذي وصفه بأنه العامل الأكبر.

وأوضح أن القطاع الخاص استثمر مبالغ كبيرة في السياحة، مشيراً إلى وجود نحو 900 رخصة سياحية وقرابة 140 فندقاً وموتيلاً ومرافق إيواء في المحافظة، إلا أن هذه الاستثمارات تواجه خسائر كبيرة بسبب توقف العمل.

وأضاف أن بعض الفنادق لجأت إلى حلول مؤقتة، حيث جرى تأجير نحو 20 فندقاً كأقسام داخلية للجامعات مقابل مبالغ قليلة، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تكن لتحدث في حال استمرار النشاط السياحي بشكل طبيعي.