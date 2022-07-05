أزمة توزيع الرواتب تعود الى الواجهة في السليمانية

شفق نيوز / شهدت محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عودة أزمة توزيع الرواتب مجدداً، فيما أكد موظفون ومتقاعدون انهم لم يستطيعوا تسلم رواتبهم ومستحقاتهم عن الشهر الماضي.
وقال أحد المتقاعدين الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المتقاعدين ذهبوا في ساعات الصباح الاولى إلى بنوك السليمانية لتسلم رواتبهم التقاعدية، لكنهم، عادوا من دون تسلمها، بحجة إن البنك ليس لديه أموال".
من جهته قال حسين علي وهو موظف في وزارة الثقافة والفنون في گرميان لوكالة شفق نيوز انه "كان من المقرر ان يتم اليوم توزيع رواتب شهر حزيران لكن لحد الان لم تأتِ الأموال لبنك شيروانه في كلار ليتم توزيعها على الموظفين".
وبحسب القائمة التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، فانه كان من المقرر ان يتم اليوم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين ووزارات الإعمار والإسكان والثقافة والشباب والكهرباء.
يأتي ذلك في وقت ظهرت مؤخرًا مشكلة نقص الأموال أثناء توزيع الرواتب في بنوك السليمانية، حيث حُرم الكثير من الموظفين والعاملين في المحافظة من تسلم رواتبهم في مواعيدها.