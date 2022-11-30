أزمة تحاليل مختبرية تضرب مستشفى في گفري

شفق نيوز/ اعلنت إدارة مستشفى الشهيد خالد گرمياني العام بقضاء كفري بادارة گرميان، يوم الأربعاء، تفاقم مشكلة المستلزمات والمختبرات الطبية بين المرضى، مشيرة إلى تعليق خمسة تحاليل في المختبرات الصحية.

وقالت إدارة المستشفى في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "معدات المختبرات في المستشفى تعاني في الوقت الحالي من مشاكل عديدة، لذلك تم إيقاف خمسة تحليلات مختبرية ولم يتم إجراؤها مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين".

واضاف البيان "لدينا مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، بالرغم من أن المديرية العامة للصحة في ادارة گرميان أخبرتنا أنه تم تخصيص 50 مليون إضافية لشراء المستلزمات اليومية، إلا أننا ننتظر الأموال التي سيتم تخصيصها لشرائها".

واشار الى ان "مشكلة الأدوية أفضل، لكن ما هو متوفر فقط لهذا الشهر، وإلا فإن الأزمة ستبدأ في بداية العام المقبل إذا لم يتم إيجاد حل".

وتواجه دائرة صحة گرميان مشاكل في تقديم الخدمات وشراء المعدات الطبية والمخبرية على مدار الشهرين الماضيين بسبب تخفيض التمويل .