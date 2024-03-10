أزمة الرواتب وارتفاع الأسعار يُصعِّبان استعدادات رمضان في كرميان (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة كرميان بإقليم كوردستان، وكبقية المدن في كوردستان والعراق، ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية وأثار أزمة الرواتب في إقليم كوردستان صعوبة استعدادات الأهالي لاستقبال شهر رمضان.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، اليوم الأحد، تحضيرات سكان منطقة كرميان خلال تسوقهم لشهر رمضان في أشهر أسواق المدينة "السوق الكبير" الواقع في مدينة كلار.

ويقول "سيروان محمد" أحد سكان مدينة كرميان لوكالة شفق نيوز، إن "جميع أسعار المنتجات الغذائية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً تزامنا مع اقتراب شهر رمضان".

وأشار إلى "تأثير أزمة تأخير الرواتب وتفاقمها"، وقال، "كنا متفائلون بقرار المحكمة الاتحادية بصرف الرواتب لكن لغاية الآن لم يتم صرف الرواتب على الرغم من التزام الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية". بدوره، أوضح "عبد الله دانا" أحد أصحاب المحال التجارية في سوق كلار الكبير، أن السوق يشهد نشاطا جيدا قبيل شهر رمضان. وأوضح دانا أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسبب في تراجع عمليات البيع لأدنى من التوقعات". وأشار إلى "ضرورة وجود ضوابط حقيقية لمنع الارتفاع الفاحش في الأسعار وخاصة في المواد الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق من الدول المصدرة".