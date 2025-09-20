أزمة الرواتب تهدد انطلاق الدراسة الكوردية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن ممثل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك محمد جليل، اليوم السبت، أن المعلمين والمدرسين سيقاطعون الدوام في العام الدراسي الجديد احتجاجاً على استمرار تأخر صرف رواتبهم وعدم إنصافهم من قبل المسؤولين في كركوك أو الحكومتين الاتحادية والإقليمية.

وقال جليل، لوكالة شفق نيوز إن "رواتب معلمي الدراسة الكوردية في كركوك ما زالت متأخرة، في حين أن المتقاعدين لم يتسلموا مستحقاتهم المتراكمة منذ عام كامل"، مشدداً على ضرورة "إيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وطالب بإنصاف الكوادر التربوية وصرف الرواتب بانتظام، ملوحاً بـ"نقل التظاهرات والاعتصامات إلى بغداد واتخاذ موقف خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً أن "المطالب تنحصر في حقوقنا المشروعة المتمثلة بصرف الرواتب".

وتُعد الدراسة الكوردية إحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية في كركوك، حيث تضم مئات المدارس التي يدرس فيها عشرات الآلاف من التلاميذ بإشراف وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب المدارس العربية والتركمانية.

ويعتمد آلاف الطلبة على الكوادر الكوردية، إلا أن هذا القطاع يعاني منذ سنوات من أزمة متكررة في ملف الرواتب بسبب تضارب الصلاحيات بين بغداد وأربيل، ما تسبب باحتجاجات وإضرابات انعكست سلباً على انتظام الدوام واستقرار العام الدراسي.