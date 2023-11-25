أزمة الجفاف تضرب بحيرة الموصل ومياهها تنخفض لمستوى غير مسبوق (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في دهوك، يوم السبت، بانخفاض مستوى المياه في بحيرة سد الموصل إلى مستوى غير مسبوق، مشيراً إلى ظهور قرية كانت مغمورة بالمياه منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال الشيخ خلات، أحد وجهاء قرية خاني، القريبة من بحيرة الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن "مياه بحيرة سد الموصل تنخفض يوماً بعد يوم، لكن هذه المرة انخفضت إلى حد لم تبلغه سابقاً".

وبين أن "انخفاض منسوب مياه البحيرة أدى إلى ظهور أطلال قرية خانكي القديمة، حيث بالإمكان رؤية المنازل ومبنى المدرسة ومنازل المدرسين وكذلك عدد من مزارات دينية".

وأشار خلات إلى أن "انخفاض منسوب المياه أثر بشكل كبير على إيصال مياه الشرب إلى مجمع خاني".