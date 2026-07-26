أزمة البنزين تربك السياحة في دهوك.. شكاوى من صعوبة التنقل والعودة

شفق نيوز- دهوك

أكد المتحدث الرسمي لدائرة السياحة في دهوك شمال جعفر هروري، يوم الأحد، أن أزمة البنزين تسببت بمعاناة عدد من السياح الذين زاروا المحافظة خلال الفترة الماضية، بسبب صعوبة الحصول على الوقود، ما أثر على تنقلاتهم وخطط عودتهم إلى محافظاتهم.

وقال هروري، لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من السياح قدموا شكاوى بشأن عدم توفر البنزين، مبيناً أن بعضهم اضطر إلى الاحتفاظ بما تبقى من الوقود في سياراتهم لضمان العودة إلى مدينة الموصل، حيث يمكنهم إعادة التزود بالبنزين.

وأوضح أن السائح القادم بسيارته من المحافظات الجنوبية يُسمح له بتعبئة كمية محددة من البنزين في الموصل، لكنها لا تكفي للتنقل داخل دهوك والعودة، لذلك واجه عدد منهم صعوبة خلال وجودهم في المحافظة.

وأشار هروري إلى أن أزمة البنزين أثرت على راحة السياح، لكنها ليست السبب الرئيسي لتراجع أعداد الزائرين هذا العام، موضحاً أن الانخفاض يعود بالدرجة الأساس إلى التوترات الإقليمية، وعوامل أخرى من بينها إغلاق المطارات وعدم صرف الرواتب.

من جهتهم، أكد عدد من السائقين، لوكالة شفق نيوز، أنهم عانوا كثيراً بسبب أزمة البنزين، ولم يتمكن بعضهم من العودة إلى محافظاتهم في الوقت المحدد بسبب عدم توفر الوقود، مشيرين إلى أن هذه المشكلة أثرت بشكل واضح على حركة السياح.

وأضافوا أن العديد من المواطنين أصبحوا مترددين في زيارة دهوك بسياراتهم بسبب مخاوفهم من عدم الحصول على البنزين عند العودة، لافتين إلى أن استمرار الأزمة سينعكس سلباً على القطاع السياحي في المحافظة خلال ذروة الموسم الصيفي.

وأكد هروري أن هيئة السياحة تتابع المشكلة مع الجهات المعنية، رغم أن ملف توزيع الوقود ليس من اختصاصها، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل قريب يخفف من معاناة المواطنين والسياح على حد سواء.

وتشهد مدينتي دهوك وأربيل منذ نحو أسبوع أزمة حادة في توفر البنزين، تمثلت بشح ونفاد المادة في معظم محطات الوقود، رغم قرار حكومة إقليم كوردستان خفض الأسعار، ما تسبب بتراجع المعروض واصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات العاملة.