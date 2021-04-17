زمالات دراسية أمريكية لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت القنصلية العامة الامريكية في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن برنامج للزمالات الدراسية في امريكا للتطوير المهني والقيادة، مشيرة الى ان ابواب التقديم مفتوحة لغاية 15 حزيران المقبل.

وجاء في بيان للقنصلية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تعلن عن برنامج للزمالات الدراسية، موضحا ان ابواب التقديم لبرنامج زمالات هيوبيرت ايج همفري مفتوحة لغاية الخامس عشر من شهر حزيران القادم.

واضاف البيان ان البرنامج يجلب المتقدمين من الذين لهم خبرة في العمل الى امريكا، مبينا ان البرنامج يستمر لمدة عام واحد للتطوير المهني والقيادة.