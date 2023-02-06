زلزال تركيا.. فرق كوردستانية تصل الاراضي التركية للمساهمة في اعمال الانقاذ (صور)

شفق نيوز/ عبرت فرق الاغاثة التي أرسلتها حكومة اقليم كوردستان النقطة الحدودية مع تركيا لتقديم المساعدة في إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان اعدادا من سيارات الإسعاف وشاحنات تحمل مواد اغاثية عبرت من معبر ابراهيم الخليل عند الحدود التركية للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق من يوم الاثنين، عن إرسال فرق طبية الى تركيا.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني، في تغريدة له على موقع تويتر، "‏تضامناً مع ضحايا الزلزال، وجهت الهيئات الحكومية ووزارة الصحة و ⁦منظمة بارزاني الخيرية‬⁩ للتعاون مع الهلال الأحمر والمساعدة في جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا".

وأضاف ‏حتى الآن، تم تنظيم ثلاث فرق إنقاذ مدعومة بـ 25 سيارة إسعاف.

وظهر اليوم الاثنين، ضرب زلزال جديد مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا بشدة 7.5 على مقياس ريختر.

وشعر سكان في سوريا والعراق ولبنان بشدة الزلزال، من دون تسجيل أنباء عن خسائر حتى الآن.

وكانت مدن جنوب وجنوب شرق تركيا، والشمال السوري، قد شهدت في وقت مبكر من اليوم الاثنين زلزالاً شديداً بقوة تراوحت ما بين 7.4 و 7.8 بحسب اختلاف المراصد.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، سجلت 6300 قتيل ومصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارفتاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1368.