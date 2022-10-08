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زعيم حزب كوردي: تمديد عمر برلمان كوردستان خيار إضطراري لمنع الفراغ الدستوري بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-08T09:56:44+0000
زعيم حزب كوردي: تمديد عمر برلمان كوردستان خيار إضطراري لمنع الفراغ الدستوري بالإقليم

شفق نيوز/ اعتبر الأمين العام للإتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، يوم السبت، أن تمديد عمر برلمان كوردستان خيار إضطراري تم اللجوء إليه لمنع حصول فراغ دستوري في الإقليم.

وقال في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مشاركته باحتفال المولد النبوي في أربيل، إن: تمديد عمر البرلمان عمل غير قانوني، ولكن هذا الخيار اضطراري للحيلولة دون حدوث فراغ دستوري في الإقليم.

وقال انه "من المعلوم من تسبب في حدوث الفراغ الدستوري"، في إشارة إلى الأحزاب الثلاثة في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير).

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