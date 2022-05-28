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زعيم حزب كوردستاني يكشف تحذيراً لبلاسخارت إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-28T20:55:16+0000
زعيم حزب كوردستاني يكشف تحذيراً لبلاسخارت إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، يوم السبت، إن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت في العراق حذرت الأطراف السياسية الكوردية من وجود مخاطر جدية تهدد بتقويض كيان إقليم كوردستان في حال عدم إجراء إصلاحات في السلطة.

جاء ذلك في كلمة القاها مساء اليوم وسط جموع من أنصار حزبه في مدينة أربيل سلط فيها الضوء على اللقاء الذي جمع الأطراف السياسية مع بلاسخارت.

وقال علي بابير إن بلاسخارت "أكدت أن الجهات المتنفذة في كوردستان إذا لم تجر إصلاحا فإن كيان الإقليم معرض لخطر جدي وانه لن يستمر"، حسب زعمه.

ودعا بابير الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى البدء بـ"إصلاحات جادة بإرادة قوية" لدرء هذا الخطر.

وتتبنى السلطات في الإقليم على مستوى الرئاسة والحكومة مشاريع اصلاحية تشمل الدوائر والمؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية، وقد حظيت على ثناء دولي بمناسبات عديدة.

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