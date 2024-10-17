زعيم التكية الكسنزانية يدعو لتصويت فعّال في الانتخابات: كوردستان نموذج ديمقراطي متطور

شفق نيوز/ حث الشيخ نهرو الكسنزاني، زعيم التكية القادرية الكسنزانية في إقليم كوردستان والعالم، يوم الخميس، على ضرورة المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية، والتصويت الفعّال في انتخابات برلمان الإقليم.

وأكد الكسنزاني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن كوردستان منذ عام 1991 شهدت تطوراً ملحوظاً في المشاريع والتنمية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في المنطقة، مشيراً إلى أن الشباب وفئات المجتمع الكوردي كافة، مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشحين الذين يعكسون آمالهم وتطلعاتهم، وهذه الخطوة تعكس مدى استفادة الكورد من العملية الديمقراطية".

وشدد على ضرورة "التصويت والمشاركة بطريقة مثالية تعزز من القيم الديمقراطية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام السياسي"، لافتاً إلى أن التنافس بين الأطراف السياسية يجب أن يتمحور حول تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وليس من أجل زيادة السلطة أو السيطرة".

وأشار الكسنزاني، إلى أن "الحصول على مقاعد أكثر في البرلمان يجب أن يُنظر إليه كوسيلة لزيادة العمل من أجل رفاهية المواطنين، وليس كوسيلة لتعزيز النفوذ السياسي"، مطالباً في الوقت نفس بـ"عدم إضاعة أصوات الناخبين، كونها تمثل قلادة ثمينة في رقبة الفائزين".

وأكد ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كما شدد على أن هذه الخطوات ستعزز من العملية الديمقراطية في إقليم كوردستان".

ويشهد إقليم كوردستان حالياً استعدادات عالية للانتخابات البرلمانية للدورة السادسة، حيث يعبر المواطنون عن تطلعاتهم لتحقيق مزيد من الديمقراطية والتنمية.

وتأسست التكية القادرية الكسنزانية في القرن العشرين، وبرزت كواحدة من أبرز المؤسسات الدينية في كوردستان، حيث تلعب دوراً هاماً في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية، والشيخ نهرو الكسنزاني هو أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في الإقليم، وله تأثير كبير في المجتمع الكوردي.