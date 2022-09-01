زعم أنها انتحرت .. شاب يجهز على شقيقته ويرمي بها من أعلى المنزل بالسليمانية

شفق نيوز/ توفيت فتاة في حادث غامض في السليمانية الشهر الماضي، وقال أقربائها للشرطة إنها قفزت من الطابق الثاني لمنزلها، فيما نفت شرطة السليمانية ذلك وكشفت تفاصيل جديدة عن الحادث.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة كوردسات اعتقل شخصا قتل شقيقته".

واضاف البيان انه في 12 اب 2022 ، تم أخبار مركز شرطة كوردسات إلى وجود جثة لشابة تُدعى (ك ، م ، ف ، مواليد 1993) في دائرة الطب العدلي بالسليمانية.

ووفقا لأقوال ذوي الشابة فإنها قد قفزت من الطابق الثاني للمنزل.

كما اشار البيان الى ان فرق شرطة كوردسات والشرطة الجنائية توجهت الى مكان الحادث وأجرت كشفا وتخطيطا وواصلت التحقيقات.

وذكرت الشرطة ان الشابة المتوفية لم ترمِ بنفسها ، بل تعرضت للضرب على يد شقيقه (ك ، م ، ف ، مواليد 1994) بقطعة من الحديد بسبب مشكلة عائلية".

وجاء في البيان ان "المتهم تم اعتقاله بموجب المادة 410 من قانون العقوبات العراقي واعترف بارتكابه الجريمة".