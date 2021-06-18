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زعم انه صاحب شركة ومقاول .. الشرطة في أربيل تعتقل محتالا كبيرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-18T11:30:14+0000
زعم انه صاحب شركة ومقاول .. الشرطة في أربيل تعتقل محتالا كبيرا

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الجمعة بإلقاء القبض على شخص أدعى أنه مقاول وصاحب شركة واحتال على العديد من الناس.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إن قسم شرطة مركز المدينة/غرب أربيل القت القبض على متهم يُدعى (م.م.ص) كان يعرّف نفسه بأنه (مقاول وصاحب شركة)، وكانت قد صدرت بحقه مذكرات توقيف من عدة مراكز للشرطة لقيامه بالاحتيال على مجموعة من النّاس.

ووفقا للبيان فإن المتهم مطلوب لمركز شرطة (كوردستان) بموجب المادة 229 ، ولمركز شرطة (رابرين) بموجب المادة ،456 ولمركز شرطة المدينة بمو جب المادة الأخيرة ذاتها ولمركز شرطة مكافحة الإجرام الشرقي بموجب المادة 444 من قانون العقوبات، مشيراً إلى فتح ملف تحقيق مع المتهم وإحالته إلى القضاء.

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