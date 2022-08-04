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زعما الانتماء لجهاز أمني.. شرطة اربيل تطيح باثنين ساوما فتاة على مبلغ مالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-04T10:47:52+0000
زعما الانتماء لجهاز أمني.. شرطة اربيل تطيح باثنين ساوما فتاة على مبلغ مالي

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم شرطة اربيل، المقدم هوكر عزيز، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على مبتزين اثنين أدعيا أنهما ينتسبان لجهاز أمني.

وقال عزيز في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، ان المتهمين ابتزا فتاة للحصول على مبلغ مالي وهدداها بأحد الأجهزة الأمنية وزعما انتماءهما الى ذلك الجهاز من أجل بث الخوف في نفسها وعدم إقدامها على أي فعل.

وبين ان المتهم الاول من أهالي محافظة السليمانية من سكنة بلدة "قره هنجير" قام بابتزاز الفتاة من خلال رقم هاتفي عبر تطبيق "فايبر" للاتصالات ثبت فيه رقم الجهاز الأمني وطلب من الفتاة مبلغاً مالي.

وأضاف عزيز "قمنا بنصب كمين له من خلال الفتاة وبعد قدومه الى اربيل ألقينا القبض عليه اضافة الى القبض على الشخص الذي قدم له تسهيلات وهو من سكنة اربيل والذي وفر له دراجة نارية".

واشار الى انه تم احتجازهما بموجب المادة 421 من قانون العقوبات العراقي.

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