زرعها الجيش بزمن صدام .. إزالة عشرات الألغام والقذائف في دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون الألغام في محافظة دهوك، يوم الخميس، عن نجاحها في عملية تفجير عشرات الألغام والقذائف غير المنفلقة في ناحية زاويتة شمالي المحافظة.

وذكر المسؤول الإعلامي للدائرة، ريكر بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدائرة نفذت عملية إزالة هذه المتفجرات من أرض زراعية تبلغ مساحتها 68 كيلومتراً مربعاً والتي تقع في ناحية زاويتة، وكانت هذه الألغام قد زرعت منذ بدايات الثمانينيات من القرن الماضي من قبل الجيش العراقي خلال فترة حكم صدام حسين".

ودعا بيسفكي، "السكان في المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين والإبلاغ عند العثور على أي لغم أو قذيفة غير منفجرة عبر الخط الساخن رقم 182".

وفي سياق متصل، كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة شؤون الألغام في دهوك، أن عدد المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات في عموم المحافظة بلغ 779 منطقة، وتم تنظيف 376 منها بشكل كامل، فيما لا تزال 406 مناطق غير مطهرة بعد.

وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي الملوثة بحوالي 2,221,978.68 متراً مربعاً وهي تمتد في أنحاء متعددة من المحافظة وتشكل تهديداً دائماً على حياة السكان المحليين ومصادر رزقهم.

ورغم الجهود المتواصلة لم تتجاوز نسبة الأراضي التي تم تنظيفها حتى الآن 4.44 في المائة فقط من مجموع الأراضي المتضررة.