زرعت قديما.. إصابة اثنين من رعاة الأغنام بانفجار في كرميان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في وحدة كرميان يوم الخميس، بإصابة اثنين من رعاة الأغنام في انفجار عبوة ناسفة في ناحية زنان التابعة لقضاء كفري.

وقال مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز؛ ان "اثنين من رعاة الأغنام اصيبا بجروح وتضررت مركبتهم جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت قديما من قبل التنظيمات الإرهابية في (قرية قوشةلان) التابعة لناحية زنانه ضمن حدود قضاء كفري"، مبينا أن "الحادث وقع في منطقة جبلية".

وأضاف ان "قوات الأمن أخلت الجرحى الى المستشفى وفتحت تحقيقا في الحادث".

ويحذر مسؤولون من وجود عبوات وألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية في القرى النائية والمناطق الجبلية في مناطق قضاء كفري وحدوده مع محافظات ديالى وصلاح الدين.