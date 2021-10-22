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زراعة كوردستان في خانقين: نصف المزارعين لم يتسلموا مستحقات تسويق الحبوب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-22T12:18:51+0000
زراعة كوردستان في خانقين: نصف المزارعين لم يتسلموا مستحقات تسويق الحبوب

شفق نيوز/ اكدت مديرية زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان يوم الجمعة، عدم تسلم نصف مزارعيها مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي مع قرب انطلاق الخطة الشتوية.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ إن "اكثر من 57 مزارعا من إجمالي 150 مزارعا تابعين لدائرتنا لم يتسلموا مستحقات تسويق الحنطة للموسم الماضي ما سبب مشاكل مادية ومعيشية جسيمة بسبب مديونية المزارعين للمكاتب والشركات الزراعية التي تمولهم بمستلزمات الخطة الشتوية".

وعزا اسباب تلكؤ دفع المستحقات الى عدم وصول سيولة مالية من وزارة التجارة الى اقليم كوردستان الا بدفعات متقطعة ومتباعدة زمنيا، داعيا إلى تسديد مستحقات المزارعين وانقاذهم من مشاكل معيشية واقتصادية جسيمة.

 وعن الخطة الشتوية القادمة أوضح عبدالله؛ أن دائرته بانتظار قرارات الجهات المختصة والموقف المائي وحصاد الأمطار لتحديد الخطة الشتوية القادمة.

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