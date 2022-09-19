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‏زراعة كوردستان توقع مذكرة تفاهم مع مصرف اسلامي لتوفير القروض 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T08:37:28+0000
‏زراعة كوردستان توقع مذكرة تفاهم مع مصرف اسلامي لتوفير القروض 

شفق نيوز/ ‏اعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف القرطاس الإسلامي بهدف توفير سلف للمزارعين وخريجي كلية الزراعة.

‏وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مذكرة التفاهم تتضمن تقديم سلف مالية للمزارعين وخريجي كلية الزراعة تتراوح بين 15 الى 100 مليون دينار عراقي، ويتم تسديد القروض خلال خمس سنوات".

واضافت ان "الوزارة شكلت لجنة لتلقي طلبات المواطنين وسيتم تقييمها وتقديمها الى المصرف الذي سيقوم بعرضها على لجنة خاصة وبعد الموافقة يتم صرف القروض".

ودعت الوزيرة المزارعين وخريجي كلية الزراعة الى تقديم مشاريعهم الى القسم القانوني في الوزارة للنظر بها، مشيرة الى ان "السلف ستكون من دون فوائد مصرفية".

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