زراعة كوردستان تنفي شائعات اللقاحات الممنوعة وتؤكد سلامة منتجات الدواجن

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن منتجات الدواجن المحلية تخضع لرقابة صحية مشددة، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بشأن استخدام لقاحات أو أدوية بيطرية ممنوعة، حيث أكدت أن تلك الأنباء تسببت بآثار سلبية على القطاع الاقتصادي وأثارت قلقاً غير مبرر لدى المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "شائعات انتشرت في الأيام القليلة الماضية حول انتشار واستخدام لقاحات (فاكسين) ممنوعة، ما أدى إلى تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي للمشاريع وحقول الدواجن، وخلق نوع من القلق لدى المواطنين بشأن استهلاك لحوم الدجاج".

وأضافت، أن "التعامل بالأدوية واللقاحات البيطرية ومنح إجازات الاستيراد واستخدام الأدوية، يتم تنظيمه وتنفيذه من قبل وزارتنا وفقاً للتعليمات رقم (1) و(4) لسنة 2022، ولهذا الغرض تم إبلاغ كافة أصحاب المشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وجميع أصحاب الشركات والمخازن في المجال البيطري، بكيفية الالتزام بعدم استخدام قائمة المواد الممنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وذلك بالنظر لسلامة المواطنين العامة والحفاظ على مكانة الأمن الغذائي واستقرار وضع الإنتاج في مشاريع الدواجن عموماً".

ورأت الوزارة، أن الدور المهم والمؤثر للمؤسسات الأمنية والإدارية في حكومة الإقليم والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات المنظماتية والأكاديمية والوعي العام للمواطنين، ضروري وذو أهمية في تنفيذ القرارات والتوصيات وتحديد الأشخاص المخالفين والخارجين عن القانون الملتزم بالحفاظ على الأمن الغذائي، وخاصة المنتجات المحلية لحقول الدواجن".

وأوضحت، أن "لجان مديريات البيطرة وبالتعاون مع النقابة واللجان المشتركة في القائمقاميات في سائر المحافظات والإدارات المستقلة باشرت عملها لغرض الاطمئنان على جودة المنتج المحلي، وهي مكلفة بالتنسيق والعمل المشترك والتأكيد وتكثيف المتابعة وضبط أي نوع من الأدوية الممنوعة وغير المسموح بها بدعم من القوة الأمنية والقانونية، وأي شخص يتعامل بالأدوية الممنوعة وغير المجازة ويستخدمها، سيتم اعتقاله من قبل المؤسسات الحكومية المختصة ويواجه عقوبات صارمة".

وشددت الوزارة، على أن "استخدام نوع من الأدوية الممنوعة من قبل عدة أشخاص نالوا جزاءهم القانوني واتخذت الإجراءات بحقهم، وتلك الشائعات التي تتحدث عن سوء استهلاك دجاج حقول الدواجن، نرفضها تماماً.

وتابعت: "من هنا نطمئن سائر مواطني كوردستان بأن منتجات حقول الدواجن في إقليم كوردستان تخضع لرقابة اللجان الخاصة التابعة لوزارتنا وتجرى لها متابعة وفحوصات مستمرة ودقيقة ومن ثم تطرح في الأسواق".

وطالبت الوزارة في بيانها، المؤسسات الإعلامية بـ"التعامل بحساسية مع هذه الملفات التي ستكون لها تداعيات سلبية على وضع حياة الناس والوضع الاقتصادي لإقليم كوردستان، خاصة وأن الوزارة ومن خلال القوانين والتعليمات النافذة قد منعت استخدام والتعامل وتحديد أنواع تلك المنتجات التي تم حظرها".