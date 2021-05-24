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زراعة كوردستان تنجز أكثر من 50% من حملة الحصاد في خانقين دون حوادث تخريبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-24T09:37:27+0000
زراعة كوردستان تنجز أكثر من 50% من حملة الحصاد في خانقين دون حوادث تخريبية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاثنين، انجاز اكثر من 50% من حملة حصاد محصول الحنطة دون أي حوادث حرائق تخريبية في عموم المناطق.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته وبالتنسيق مع الدوائر المعنية انجزت اكثر من 50% من حملة حصاد الحنطة في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو وسط إجراءات مثالية ساهمت بنجاح الحملة.

وبين عبدالله؛ ان الحملة شملت حصاد 22 ألف دونم في خانقين، و27 الف دونم في قوره تو و 4000 دونم في ميدان، مشيرا الى ان كميات الانتاج في هذه المناطق ستتجاوز 30 ألف طن.

ولفت عبدالله إلى ان تسويق انتاج الحنطة سيتم عبر مركز استلام (سايلو) كلار وسايلو خانقين الى جانب تسويق كميات الى سايلو طوزخرماتو.

واكد مدير الزراعة؛ تأمين حملات الحصاد بالكامل وبشكل مثالي من قبل القوات الامنية بمختلف صنوفها في خانقين وقوات البيشمركة والشرطة التابعة لمحافظة كرميان ومنعت وقوع اي حوادث حرائق تخريبية في عموم المناطق والقصبات.

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