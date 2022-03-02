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زراعة كوردستان تمنع صيد الاسماك 100 يوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T15:23:40+0000
زراعة كوردستان تمنع صيد الاسماك 100 يوم

شفق نيوز/ علقت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، صيد الاسماك اعتبارا من الخامس من شهر آذار الجاري ولغاية الخامس عشر من شهر حزيران المقبل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع صيادي الاسماك انه بمناسبة بداية موسم تبييض الاسماك فان جميع انواع الصيد بالصنارة والشباك والطرق الاخرى ممنوع في جميع البحيرات والانهار، مطالبة جميع الاجهزة الامنية الحكومية ان تتعاون في هذا الصدد.

وبشأن استيراد الاسماك للاسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من الاسماك، اكد بيان الوزارة بان استيراد اسماك الاحواض حية كانت ام ميتة محليا او خارجيا الى المحافظات يجب ان يكون بحسب رخصة وبإشراف شعبة الانتاج وتنمية الثروة السمكية في مديرية البيطرة.

وتقوم وزارة الزراعة كل عام بمنع صيد الاسماك لقرابة 4 اشهر اعتبارا من الخامس من آذار/ مايس ولغاية 15 حزيران/ يونيو في جميع البحيرات والانهار.

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