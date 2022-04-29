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زراعة كوردستان تمنح صلاحيات للمحافظات والإدارات المستقلة لمواجهة الجفاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-29T18:56:22+0000
زراعة كوردستان تمنح صلاحيات للمحافظات والإدارات المستقلة لمواجهة الجفاف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، عن تفويض بعض الصلاحيات للمديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم لمواجهة الجفاف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بهدف تقليل الروتين وتسهيل إجراءات العمل من أجل مواجهة الجفاف الذي تمر به مناطق الإقليم بسبب قلة الأمطار تقرر منح صلاحيات مشروطة للمديريات العامة في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارة گرميان".

وأشار البيان الى "اعطاء الرخصة باستيراد اعلاف الحيوان والطير والسمك و المواد المستخرجة من العلف، حتى 3 الاف طن وكذلك (حب عين الشمس و جالتوك) للمعامل حتى ثلاثة الاف طن من المنافذ الحدود ضمن حدود مديريات العامة للزراعة في المحافظات العامة وإدارة گرميان حسب القوانين والتوجيهات.

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