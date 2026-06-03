زراعة كوردستان: إتلاف 8 أطنان من لحوم الذبائح غير الصالحة في العيد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إحصائية أعداد الأضاحي التي تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مدير صحة الحيوان في الوزارة، فريدون حمة قادر، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "10 آلاف و558 رأساً من الأضاحي تم ذبحها خلال العيد، منها 7 آلاف و748 رأساً من الأغنام والماعز (صغيرة)، و2810 من الأبقار (كبيرة)"، مشيراً إلى أن جميع تلك الأضاحي خضعت للفحوصات البيطرية قبل وبعد الذبح.

وأضاف حمة قادر أن "اللجان الرقابية قررت رفض ذبح 40 رأساً صغيراً و7 رؤوس كبيرة بعد الاشتباه بسلامتها، كما تم إتلاف 290 كبداً و366 صدراً لأبقار وأغنام بعد اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليصل مجموع اللحوم التي تم إتلافها إلى 8 أطنان".

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الصحي في كوردستان، عن إحصائيات عام 2025، حيث تم ذبح 447 ألفاً و302 رأس من الأغنام، و69 ألفاً و947 رأساً من الماعز، و113 ألفاً و676 رأساً من الأبقار في عموم محافظات الإقليم.

وأشار إلى أن العام الماضي تم خلاله منع ذبح 1277 رأساً، بينما أُتلفت 33 طناً من اللحوم بعد الذبح لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

وحول مرض "الحمى النزفية"، أوضح حمة قادر، أن المرض مستمر في العراق منذ عام 2022 ويشهد تصاعداً ملحوظاً، حيث سجل العراق إصابة أكثر من 200 شخص عام 2024، وارتفع العدد إلى أكثر من 300 في عام 2025، في حين سجل إقليم كوردستان إصابة واحدة فقط.

وأكد أن الوزارة كثفت حملاتها الوقائية، حيث شملت العام الماضي حملات تعقيم وتلقيح واسعة طالت 30 ألف مربي ماشية في 5 آلاف قرية، ورش 61 ألف حظيرة بالمبيدات، وغسل 65 ألف رأس ماشية، ومعالجة 770 ألف رأس بالأدوية الوقائية.

واختتم مدير صحة الحيوان تصريحاته بالإشارة إلى أن إقليم كوردستان استورد قرابة 200 ألف رأس من الماشية من خارج البلاد العام الماضي، لافتاً إلى أن الثروة الحيوانية في الإقليم تقدر حالياً بنحو 4 ملايين رأس من الأغنام والماعز و250 ألف رأس من الأبقار.