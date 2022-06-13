زراعة كوردستان تفتتح مديريات جديدة في ثلاث إدارات مستقلة 

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، افتتاح مديريات جديدة لوزارتها في ثلاث إدارات مستقلة بالإقليم، مؤكدة تاثيرها "الايجابي" على القطاع الزراعي.

وقالت الوزيرة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مبنى الوزارة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بإيعاز من رئيس الحكومة مسرور بارزاني تقرر فتح ثلاث مديريات عامة للزراعة في الادارات المستقلة زاخو وسوران ورابرين".

وأضافت طالباني "ناقشنا مع رئيس الحكومة خلال زيارته اليوم، الى الوزارة تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي وانخفاض نسبة المياه الجوفية والسطحية في الإقليم"، مبينة أن "إستحداث مديريات عامة للزراعة في الادارات المستقلة سيكون له تأثير ايجابي على زيادة فرص العمل وتطوير القطاع الزراعي في هذه المناطق ولهذا نراها خطوة مهمة".

واعتبرت وزيرة الزراعة، أن "زيارة رئيس الحكومة الى الوزارة كانت خطوة مهمة لاتخاذ مجموعة قرارات في دعم المشاريع الزراعية الاستثمارية".

وتفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، وزارة الزراعة والموارد المائية، وذلك استكمالاً لزياراته إلى المؤسسات الحكومية كافة، وفق بيان صدر عن اعلام حكومة الاقليم.

وأجرى مسرور بارزاني، أمس الأحد، زيارة لوزارة الإعمار والإسكان، واجتمع مع الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة، وبحث معهم جملة من الملفات، كما أجرى زيارة الى وزارتي الداخلية والبلديات، وأصدر عدة توجيهات تخص عمل الوزارتين.