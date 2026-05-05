زراعة كوردستان تطلق 10 أصناف جديدة من بذور الحبوب وتنتقد "غبن" بغداد للفلاحين

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إطلاق عشرة أصناف جديدة من بذور الحبوب المطورة محلياً لتوزيعها على المزارعين في أربيل، فيما وجهت انتقادات حادة للحكومة الاتحادية بسبب تحديد حصة "قليلة" لاستلام القمح من فلاحي الإقليم.

جاء ذلك خلال مراسيم أحيتها الوزارة بمناسبة "اليوم العالمي للتربة"، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، حيث جرى تسليط الضوء على أصناف البذور الجديدة التي بات بإمكان المزارعين استخدامها لتعزيز الإنتاج الوطني.

وقالت وزيرة الزراعة، بيكرد طالباني، في كلمة لها خلال المراسيم، إن "إقليم كوردستان يتمتع بمناخ خاص وتنوع فريد في أنواع التربة، وهو ما دفع الوزارة لتوجيه مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة لاستنباط أصناف من البذور تتلاءم تماماً مع بيئة كوردستان".

وأضافت أن "هذه البذور ستوزع سنوياً بأسعار مدعومة جداً على المزارعين، على أن يتم شراء المحصول منهم لاحقاً بأسعار تفوق أسعار السوق"، مشيرة إلى أن "الإقليم وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من دول الجوار، بل وبات يصدر البذور الكوردستانية إلى الخارج".

وبحسب الوزيرة، جرى إطلاق 10 أصناف جديدة من البذور في حدود محافظة أربيل وحدها، ستوزع عبر مراكز البحوث على المزارعين المجازين، ليتم استلام الحاصل منهم لاحقاً وفق الآليات المتبعة".

وفي سياق آخر، أعربت طالباني عن استيائها من السياسة المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية تجاه ملف تسويق الحبوب في الإقليم، قائلة: "هناك غبن كبير يمارس بحق فلاحي كوردستان، خصوصاً في هذا العام الذي شهد معدلات أمطار مرتفعة وإنتاجاً غزيراً".

وانتقدت الوزيرة تحديد حصة استلام القمح بـ290 ألف طن فقط للإقليم، معتبرة إياها "كمية ضئيلة جداً ولا تتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي".

ودعت طالباني، وزارات الزراعة والتجارة في بغداد وأربيل إلى التنسيق الجاد تحت إشراف الحكومتين لضمان عدم تضرر الفلاحين.

كما أشارت إلى معضلة تأخر صرف المستحقات المالية للمزارعين من قبل الحكومة الاتحادية بعد تسليم محصولهم للصوامع (السايلوهات)، مؤكدة أن عدم تسلم المستحقات في وقتها المحدد يشكل عائقاً كبيراً أمام استمرارية العمل الزراعي في الإقليم.