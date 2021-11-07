زراعة كوردستان تصدر قراراً لصالح الفلاحين

شفق نيوز/ أصدرت وزيرة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الأحد، قراراً يصب بصالح الفلاحين في أرجاء الإقليم كافة.

وذكرت طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من أجل مصلحة الفلاحين وإسنادهم بشكل مباشر وبهدف توفير بذور الحنطة من النوع المحلي المرغوب، تقرر خفض أسعار البذور إلى 530 ألف دينار للطن الواحد".

وأوضحت أن "هذا القرار سينفذ برعاية وزارة الزراعة ومصادر المياه في إطار مشروع تسويق حنطة الفلاحين من قبل شركتين، مشيرة إلى أن "الفلاحين بات بإمكانهم من الآن فصاعداً الحصول على البذور بهذا السعر".

وتابعت وزيرة زراعة إقليم كوردستان، أن "السعر الجديد المقرر للبذور أقل بكثير من الاسواق العالمية وأسواق إقليم كوردستان، حيث أن السعر في الأسواق يفوق المليون دينار".