سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زراعة كوردستان تصدر قراراً لصالح الفلاحين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-07T20:57:14+0000
زراعة كوردستان تصدر قراراً لصالح الفلاحين

شفق نيوز/ أصدرت وزيرة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الأحد، قراراً يصب بصالح الفلاحين في أرجاء الإقليم كافة.

وذكرت طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من أجل مصلحة الفلاحين وإسنادهم بشكل مباشر وبهدف توفير بذور الحنطة من النوع المحلي المرغوب، تقرر خفض أسعار البذور إلى 530 ألف دينار للطن الواحد".

وأوضحت أن "هذا القرار سينفذ برعاية وزارة الزراعة ومصادر المياه في إطار مشروع تسويق حنطة الفلاحين من قبل شركتين، مشيرة إلى أن "الفلاحين بات بإمكانهم من الآن فصاعداً الحصول على البذور بهذا السعر".

وتابعت وزيرة زراعة إقليم كوردستان، أن "السعر الجديد المقرر للبذور أقل بكثير من الاسواق العالمية وأسواق إقليم كوردستان، حيث أن السعر في الأسواق يفوق المليون دينار".

related

زراعة كردستان توقع عقدا مع بغداد لشراء "مليوني دجاجة" لصالح مجزرة عقرة

Date: 2021-11-04 15:07:12
زراعة كردستان توقع عقدا مع بغداد لشراء "مليوني دجاجة" لصالح مجزرة عقرة

التجارة العراقية تبدأ بحملة تسويق الحنطة في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-23 16:31:39
التجارة العراقية تبدأ بحملة تسويق الحنطة في اقليم كوردستان

الكاظمي يعد بصرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان على ثلاث مراحل

Date: 2020-09-11 16:32:26
الكاظمي يعد بصرف مستحقات فلاحي اقليم كوردستان على ثلاث مراحل

بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

Date: 2020-09-17 08:45:20
بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

إقليم كوردستان يشتري فائض الحنطة لاستثمار مئات ملايين الدولارات

Date: 2020-08-11 08:58:53
إقليم كوردستان يشتري فائض الحنطة لاستثمار مئات ملايين الدولارات

اربيل تشرع بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين

Date: 2020-09-26 11:06:59
اربيل تشرع بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين

خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

Date: 2020-09-29 18:11:36
خبر سار لفلاحي كوردستان.. بغداد أرسلت أموال الحنطة والتوزيع غداً

فلاحو كوردستان يوجهون نداءً للرئاسات الثلاث العراقية: مستحقاتنا المالية تسيست

Date: 2021-01-26 13:29:57
فلاحو كوردستان يوجهون نداءً للرئاسات الثلاث العراقية: مستحقاتنا المالية تسيست