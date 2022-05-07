زراعة كوردستان تستعد لحصاد 30 ألف دونم قمح في خانقين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم السبت، استكمال الاستعدادات لبدء موسم الحصاد في 15 آيار الجاري، وذلك بعد خفض الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 35% لأسباب وظروف متعددة.

وقال مدير الدائرة، كاميران عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرته اضطرت إلى خفض مساحات الخطة الشتوية في المناطق التابعة لها (خانقين، قوره تو، وميدان) بنسبة 35% بسبب شح المياه وانعدام الأمطار، وتحديد ضوابط للتسجيل في الخطة الزراعية تتضمن استمارات تملأ من قبل المزارعين، إلا أن الكثير من المزارعين لم يلتزموا بالاستمارات لظروف متعددة ما سبب انخفاضا بالخطة الشتوية إلى جانب انعدام الزراعة الديمية التي تعتمد الأمطار".

وأضاف عبد الله، أن "خطة الحصاد للموسم الحالي، تشمل 15 ألف دونما في خانقين و12 ألف دونما في ناحية قوره تو و5 آلاف دونما في ناحية ميدان، فيما بلغت مساحات الخطة الشتوية للموسم الماضي 22 ألف دونما في خانقين و25 ألف دونما في قوره تو، و8 آلاف دونما في ميدان".

وأشار إلى "اعتماد خطة متكاملة لتأمين حملة الحصاد من قبل قوات الجيش والبيشمركة في المناطق المذكورة آنفا وتسهيل عمليات تسويق القمح إلى مركز الاستلام في قضاء كلار (سايلو) كلار وفقاً للخطة الزراعية الاتحادية المعتمدة".

وتراجع إنتاج القمح في خانقين ونواحي ميدان وقوره تو الموسم الماضي، إلى أكثر من 30%، حيث بلغ الإنتاج 40 ألف طن، فيما تجاوز الإنتاج 60 ألف طنا في موسم 2020 بسبب شح المياه .

وتجري حملة حصاد القمح في خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، سنوياً بإشراف شعبة زراعة خانقين ومديرية الزراعة التابعة للإقليم، على أن تسوق محاصيل مركز خانقين إلى سايلوات بعقوبة وفق الخطة الزراعية المقررة، فيما ترسل محاصيل نواحي ميدان وقوره تو إلى سايلو كلار، مركز إدارة كرميان.