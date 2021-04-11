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زراعة كوردستان تجتمع غدا.. الجفاف وإيران على الطاولة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T18:30:37+0000
زراعة كوردستان تجتمع غدا.. الجفاف وإيران على الطاولة

شفق نيوز / تعتزم وزارة زراعة إقليم كوردستان، عقد اجتماع استشاري، غدا الاثنين، لدراسة أوضاع الجفاف في الإقليم، فضلا عن مفاتحة الجانب الإيراني بشأن هذا الملف.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة لا تستطيع إعلان هذا العام عام جفاف دون الأخذ بآراء المختصين، لأن نسبة هطول الأمطار من منطقة أخرى تختلف".

وأضافت طالباني، أن "تقريرا سيتم اعداده على ضوء مخرجاتها وتقديمها إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الخميس القادم"، مؤكدة أن "نسبة المياه انخفضت بشكل كبير في سدي دوكان ودربنديخان".

وأوضحت أن الوزارة "بصدد إعداد دراسة وتقديم مذكرة إلى القنصلية الإيرانية في الإقليم بسبب نقص المياه من مصادر هذين السدين".

ولفتت طالباني، إلى أن "ملف مفاتحة الجانب الإيراني يعتبر موضوعا سياديا"، مطالبة الحكومة الاتحادية أيضا بـ"التحرك للضغط على إيران وعدم تقليل منسوب المياه القادم إلى الاقليم، وخصوصا الذي يصب في هذين السدين".

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