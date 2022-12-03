زراعة كرميان متفائلة: لا جفاف العام المقبل

شفق نيوز/ توقعت المديرية العامة للزراعة في إدارة كرميان، يوم السبت، الخلاص من الجفاف خلال العام المقبل 2023 بسبب الأمطار التي هطلت خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت مديرة زراعة إدارة كرميان شادية حسين، في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه "وبحسب معطيات الإدارة العامة للزراعة، والتي لها مراكز في معظم الإقليم، فقد سقطت أكبر كمية من الأمطار على ناحية ميدان في ادارة گرميان ، والتي بلغت 78 ملم".

وأضافت حسين، "سقط 43 ملم من الأمطار في منطقة خانقين، فاذا ما قارنا معدل العامين الماضيين، فإن معدل هذا العام جيد جدا، كما وكانت الأمطار في العام الماضي 5 ملم في كلار، أما الآن فقد أمطرت 60 ملم".

وأشارت إلى أنه "يمكن القول إن هناك فيضانات الآن في گرميان"، موضحة أن "مزارعي گرميان في العام الماضي لم يستفيدوا من أمطار نوفمبر/ تشرين الأول".

وبينت أنه "لا يمكننا أن نقول إن گرميان قد نجت من خطر الجفاف، بسبب الحاجة إلى هطول الأمطار حتى أبريل/ نيسان القادم ، كون الحبوب والمحاصيل الأخرى بحاجة إلى المطر، ولكن كبداية للمطر الحالي، فهو محل للتفاؤل".

وأكدت، أن "هطول الأمطار يجب أن يتراوح بين 250 و 300 ملم لإنقاذ گرميان من الجفاف، ووفقاً لكمية الأمطار حتى الآن، فإننا نتوقع تخلص گرميان من الجفاف هذا العام".