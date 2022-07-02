زراعة كرميان تؤشر "عقبات" في تسويق القمح ومزارعوها يلجأون لـ"خزنها" على بيعها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة كرميان، اليوم السبت انخفاض إنتاج القمح والتسويق للموسم الحالي لأسباب ومشاكل عدة تواجه المزارعين أبرزها "الجفاف"، فيما بينت ان المزارعين عمدوا الى "تخزين" حبوب القمح للموسم المقبل على تسويقها في هذا الموسم.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز ان "الخطة الشتوية للموسم الحالي واجهت مشاكل كثيرة أبرزها الجفاف والمشاكل المالية للمزارعين وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ما سبب انخفاض معدل الإنتاج بنسبة 70% وسط توقعات بتسويق 20 ألف طن فقط الى السايلو للموسم الحالي".

واشرت عباس "عزوفاً عن تسويق القمح من قبل المزارعين بسبب ارتفاع أسعار القمح في الأسواق التجارية الاهلية وقيام المزارعين بخزن حبوب القمح كبذور للموسم القادم بسبب ارتفاع أسعارها الذي تراوح من 800 ألف في السايلوات الحكومية الى نحو 900 ألف في الأسواق التجارية الاهلية".

وواصلت عباس أن "مركز الاستلام (السايلو) كان يشهد زخماً كبيراً خلال المواسم الماضية بسبب انخفاض أسعار القمح في الأسواق التجارية مقابل الأسعار الجيدة المعتمدة من قبل وزارة التجارة الا ان الموسم الحالي مغاير للمواسم السابقة بسبب المشاكل والظروف التي واجهت الخطة الشتوية".

وتضمنت الخطة الشتوية التي أقرتها وحدة كرميان للموسم الشتوي الحالي 100 الف دونم تقلصت فيما بعد إلى 79 ألف دونم بحسب الأراضي المروية.

وتعاني وحدة كرميان اسوة بالمحافظات العراقية من ازمة جفاف وشح المياه ما دفع الجهات المعنية الى تقنين وإلغاء خطط زراعية لعدم توفر الإيرادات المائية.