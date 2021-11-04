زراعة كردستان توقع عقدا مع بغداد لشراء "مليوني دجاجة" لصالح مجزرة عقرة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس عن توقيع عقد لشراء مليوني دجاجة لصالح مجزرة عقرة من أجل تقديم الاسناد المباشر لاصحاب مشاريع الدواجن.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بحضور وزير الزراعة الاتحادي ووفد رفيع من الوزارة وأصحاب الشركات والمشاريع خلال اليوم الثاني المعرض والمؤتمر المشترك للزراعة والمنتجات الحيوانية جرت اليوم الخميس مراسيم توقيع عقد شراء مليوني دجاجة من قبل مجزرة عقرة من اصحاب مشاريع الدواجن في اقليم كوردستان، مبينا ان هذا العقد جاء من اجل تقديم دعم مباشر لاصحاب مشاريع إنتاج الدواجن والمزيد من التنسيق لحماية وتسويق المنتوج في العراق واقليم كوردستان كسوق واحدة.