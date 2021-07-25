زراعة إقليم كوردستان: بالتزامن مع الجفاف آفات زراعية ضربات المحاصيل هذا العام

شفق نيوز/ وقعت وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الأحد مع القنصلية الهولندية العامة في الاقليم مذكرة تفاهم مشتركة للتنسيق بينهما في مجال تطوير قطاع الرزاعي في الإقليم.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته بعد توقيع المذكرة إن : لإقليم كوردستان امكانيات مناسبة فنية وعملية في مجال تطوير الزراعة وتأمين الأمن الغذائي ولكن مع هذا نحن بحاجة الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى.

ونوهت إلى أنه لغاية الآن وقعنا اكثر من مذكرة تفاهم مشترك لتطوير قطاع الزراعة ومنها بينها هذه المذكرة مع دولة هولندا، مبينة أن هناك لجنة عليا لتنمية الصناعة والاغذية والزراعة ورئيس الحكومة يراقب عن كثب أعمال هذه اللجنة.

وقالت الوزيرة أيضا إنه "وضعنا مجموعة من الأسس المهمة في اطار تطوير القطاع الزراعي في الإقليم وفي شتى المجالات".

وأردفت بالقول "نحن تمكنا ايضا وعن طريق طرح قانون جديد وتعديل قوانين اخرى قديمة اضافة الى تعديل التعليمات من تطوير التصنيع الغذائي وقد وضعت الحكومة الحالية خطوات جدية في هذا الإطار".

طالباني تطرقت إلى المشاريع الإستثمارية في القطاع الزراعي في الإقليم قائلة: انه خلال عام وتسعة أشهر من عمر الحكومة الحالية، ووفقا للاحصاءات التي زودتنا بها هيئة الاستثمار فإن نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي ارتفعت من 1.5 بالمئة إلى 8 بالمئة وهذا خبر يبعث على السرور والذي يمكننا من ان نطور الاستثمارات في المستقبل".

حول حاجة السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية شددت الوزير على أنه ينبغي ملء الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية بالمنتجات المحلية، مستدركة القول ان المشكلة تتمثل بأن المزارعين امكانياتهم محدودة وتقتصر على موسم واحد في تلبية حاجة السوق، و نريد ان نتوسع بهذا الجانب، وان تشمل الفصول الأربعة وقد وضعنا خطة لتدارك هذا الأمر".

وبشان الجفاف هذا العام قالت طالباني ان الجفاف أحد العوامل التي الحقت اضرارا فادحة بالمزارعين خاصة في اجزاء من اقليم كوردستان وهي إدارة منطقة "كرميان، وجزء من أربيل" وللأسف وإضافة إلى الجفاف سجلنا إصابات للمحاصيل بالآفات الزراعية.