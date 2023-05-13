زراعة الإقليم: أصحاب المشاريع يمكنهم الحصول على إعفاء جمركي

شفق نيوز/ ذكرت وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم السبت، بأن أصحاب المشاريع الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية يمكنهم الحصول على إعفاء جمركي من المواد الخام التي يستوردونها لمشاريعهم.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال ملتقى إنعاش قطاع الثروة الحيوانية في الإقليم المنعقد في محافظة السليمانية بحضور رئيس الحكومة المحلية هفال أبو بكر وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وقالت طالباني في كلمة لها، إن الوزارة أسست مجلساً أعلى لصناعة الدواجن في الإقليم، وعبر هذا تريد الحكومة أن تتواصل مع أصحاب حقول الدواجن، وتلتقي بالجهات المعنية لتحديد مشاكلهم كلما لزم الأمر".

وفيما يتعلق بسعر الكهرباء، قالت وزير الزراعة إن أسعار الكهرباء للمشاريع قد انخفضت، وكانت سابقا يتم التعامل معها على أنها مشاريع تجارية، ولكن الآن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء وانخفض سعر الكيلوواط الواحد إلى 30 دينارا.

يشار إلى أنه يوجد في إقليم كوردستان الف، و840 حقل دواجن مرخصة بشكل رسمي.