زخم على مراكز الاقتراع في دهوك والسليمانية للتصويت بانتخابات برلمان كوردستان (صور)

شفق نيوز/ شهدت عملية التصويت لانتخابات برلمان إقليم كوردستان في محافظة دهوك والسليمانية، يوم الأحد، إقبالا من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اصطف المئات للإدلاء بأصواتهم ودعم مرشحيهم الذين سيمثلون طموحاتهم في البرلمان.

وعبر المواطن آزاد علي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عن سعادته بالمشاركة في هذه الانتخابات، مؤكدا انه وصل إلى المركز الانتخابي قبل موعد افتتاحه ليكون من أوائل المصوتين.

وأضاف علي: "نشعر اليوم بأهمية هذه الانتخابات بعد فترة من الفراغ الدستوري الذي أثر على الأوضاع في الإقليم، ونتطلع إلى برلمان جديد يلبي احتياجات الناس".

من جانبها، أبدت عالية جلال، سعادتها بعد الإدلاء بصوتها، معربة عن أملها في أن يعمل المرشحون الذين سيحظون بثقة الناخبين على تحسين الأوضاع في الاقليم.

وتابعت جلال: "منحنا أصواتنا لمرشحين نثق بهم، ونتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية وان يعملوا بجد لتحقيق امال المواطنين في كوردستان".

وانطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية أول أمس الجمعة.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أول أمس الجمعة أن 97 بالمئة من الناخبين في الاقتراع الخاص من أصل 215,960 عنصرا في قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي قد أدلوا بأصواتهم، مؤكدة أن عملية الاقتراع الخاص جرت بانسيابية عالية ودون خروقات تُذكر.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق).