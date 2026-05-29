زحام العيد يحوّل شلالات أربيل إلى لوحة سياحية نابضة بالحياة (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت المناطق التي توجد فيها شلالات بيخال، وكلي علي بك في أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، خلال أيام عيد الأضحى، توافداً كبيراً للزوار والعائلات القادمين من مختلف مدن العراق، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة .

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، حركة سياحية نشطة وزحاماً كبيراً في المواقع السياحية، وسط أجواء عائلية مميزة وارتفاع ملحوظ في أعداد المصطافين الباحثين عن برودة الطقس بعيداً عن حرارة الصيف.

وتحوّلت الشلالات والمرتفعات المحيطة بها إلى مقصد رئيسي للزائرين، حيث انتشرت جلسات العائلات والمقاهي الشعبية، فيما أضفت خرير المياه والطبيعة الخضراء مشهداً احتفالياً مميزاً تزامناً مع عطلة العيد.

ويُعدّ شلالا بيخال وكلي علي بك من أبرز المعالم السياحية في إقليم كوردستان، إذ يستقطبان سنوياً آلاف الزوار لما يتمتعان به من طبيعة ساحرة وأجواء معتدلة.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، أن جميع لجانها وفرقها الميدانية دخلت حالة الاستنفار الكامل لاستقبال السياح خلال عطلة عيد الأضحى، فيما أشارت إلى توفير التسهيلات والخدمات اللازمة للزائرين في مختلف المناطق السياحية.