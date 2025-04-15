زائر أبيض يمدد الشتاء في مناطق كوردستانية (صور)

شفق نيوز/ ما تزال أجواء محافظة دهوك، وخاصة مناطقها الحدودية الجبلية، تسيطر عليها الثلوج وحالة الطقس الباردة، ويغطيها بياض الثلج من كل جانب.

وأفاد الناشط أحمد أدنى، لوكالة شفق نيوز، بأن منطقة ناحية كاني ماصي الحدودية شمالي محافظة دهوك شهدت اليوم تساقط الثلوج بشكل كثيف.

وأضاف أن "القرى التابعة للمنطقة مثل قرى هدينة وأدني وبنافي، بالإضافة إلى معبر زريز الحدودي مع تركيا شهدت تراكما يصل إلى حوالي 10 سم من الثلوج.

كما أشار الناشط أحمد أدني، إلى "قطع طرق عدة في هذه المناطق نتيجة لتراكم الثلوج".